«Ведомости»: В Москве врачей отправляют в отпуска перед новой волной COVID-19

В Москве врачей начали отправлять в отпуска перед новой волной коронавируса, которая может накрыть Россию в апреле, со ссылкой на собственные источники пишут «Ведомости».

По информации издания, в апреле в Москве может начать распространяться британский штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Власти учитывают, что до сих пор динамика заболеваемости в регионе шла вслед за европейской, но с отставанием примерно на два месяца, сообщили источники, близкие к московскому правительству и администрации президента.

«Поскольку сейчас пошёл спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, с тем чтобы к апрелю они обязательно были на работе. Есть опасения, что в Москве появится британский штамм коронавируса, который считается более заразным, и ситуация может вновь ухудшиться», — сказал близкий к мэрии Москвы собеседник.

В столичном департаменте здравоохранения отрицают отправку врачей в отпуска перед ожидающейся новой волной COVID-19 — в пресс-службе ведомства «Интерфаксу» сообщили, что график отпусков медиков ежегодно утверждают главврачи организаций, в которых они работают, и он не зависит от эпидемиологической ситуации в городе. Чиновники добавили, что на фоне улучшения ситуации с распространением COVID-19 в Москве выводят из работы с коронавирусом профильные московские стационары.

25 февраля об устойчивом тренде на снижение заболеваемости коронавирусом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, он не исключил дальнейшее снятие ограничений.

По последним официальным данным, с начала пандемии в России выявлено более 4,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 84 тысячи заболевших скончались. Власти утверждают, что эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается. В последнее время ежедневно выявляется по всей стране не более 15 тысяч вновь заболевших COVID-19.