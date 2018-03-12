«Ведомости» узнали о планах штаба Путина провести «выборный марафон» в ночь на 19 марта

Общественный предвыборный штаб Владимира Путина проведёт в ночь после президентских выборов 18 марта «выборный марафон», со ссылкой на собеседника в штабе пишут «Ведомости».

По его словам, конкретные пункты этой программы будут определены в ближайшее время, однако в целом предлагается собрать в штабе всех его членов и доверенных лиц кандидата, которые в присутствии СМИ в режиме реального времени будут следить за подсчётом голосов. Также они будут получать оперативную информацию с каждого участка, на которые планируется направить около 100 тысяч наблюдателей.

Отмечается, что в ходе ночи после выборов штаб может посетить и сам Путин. Эту возможность нельзя исключать, подчеркнул в комментарии газете пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также переадресовал в штаб вопрос издания о возможном митинге на Манежной площади в ночь с 18 на 19 марта, о котором сообщал Znak.com.

На Первом канале 18 марта в 22.00 выйдет программа «Выборы президента». Представитель телеканала отказался сообщать, кто её будет вести и кто будет приглашён в качестве гостя. В это же время «Россия 1» покажет программу Владимира Соловьёва.

В пресс-службе «Единой России» заявили, что собственное послевыборное мероприятие проводить не собираются. В ЛДПР сообщили, что кандидат от партии Владимир Жириновский проголосует в Москве, а затем поедет в штаб на Басманном переулке. По словам пресс-секретаря КПРФ Александра Ющенко, кандидат от партии Павел Грудинин в телеэфире участвовать не будет, однако центральный штаб КПРФ будет работать и давать брифинги начиная с 21.00 мск. Глава штаба Григория Явлинского, кандидата от «Яблока», заявил, что штаб начнёт работу в 22.00 17 марта, а завершит её после закрытия участков. Партия планирует встречи с гостями и проведение брифингов. В пресс-службе Ксении Собчак программу её мероприятий на 18 марта прокомментировать не смогли.