«Ведомости» узнали о планах приостановить участие России в органах Совета Европы

Участие России в органах Совета Европы может быть приостановлено из-за того, что она сократила взнос в организацию, со ссылкой на двух собеседников в аппарате Совета Европы пишут «Ведомости».

По словам источников, комитету министров Совета Европы придётся скоро рассмотреть вопрос о санкциях в отношении России. На основании статьи 9 устава совета её участие в деятельности комитета и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) могут приостановить до исполнения финансовых обязательств.

«Дальнейшее развитие событий трудно предсказать, но очевидно, что такие действия могут быть использованы теми силами (а они есть как в Москве, так и в Страсбурге), которые заинтересованы в дальнейшей изоляции России, в том числе и за счёт её исключения из Совета Европы», — отмечают собеседники «Ведомостей».

Один из них подчёркивает, что подобные шаги — не в интересах Совета Европы, однако складывается «патовая» ситуация, при которой ни одна из сторон не может предпринять шаги для выхода из кризиса.

В 2017 году Россия отказалась перечислять треть своего взноса в Совет Европы. Сумма, по заявлениям российских властей, предназначалась для финансирования ПАСЕ, которая в 2014 году из-за событий в Крыму лишила российскую делегацию основных полномочий. Однако в бюджете совета отдельной статьи, касающейся ПАСЕ, нет, а неуплата рассматривается как общий долг.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин 15 мая на международной конференции в Санкт-Петербурге заявил, что Европейский суд по правам человека, юрисдикция которого распространяется на всех членов Совета Европы, слишком увлёкся защитой индивидуальных прав в ущерб публичным интересам. Генеральный директор по правам человека и верховенству права Совета Европы Христос Якумопулос в ходе мероприятия отметил, что между ЕСПЧ и другими судами порой «возникает напряжённость».

«Но диалог в таких случаях — единственная форма взаимодействия», — отметил он.

В конце апреля глава Минюста Александр Коновалов допустил возможность выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ. Министр назвал этот вопрос сложным и отметил, что «ничего исключать никогда нельзя». Он добавил, что всерьёз такая перспектива пока не обсуждается.