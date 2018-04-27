Министр юстиции допустил выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ

Глава Министерства юстиции РФ Александр Коновалов не исключает выхода России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, пишет «Интерфакс».

«Это очень сложный, комплексный, глобальный вопрос. Ничего исключать никогда нельзя. Никогда не говори "никогда", но пока всерьёз вопрос об этом не стоит. Мы как юристы видим свои плюсы в том, что признаём юрисдикцию ЕСПЧ», — заявил Коновалов.

При этом министр пояснил, что есть ряд негативных аспектов, которые ЕСПЧ в последнее время активно демонстрирует.

Отмечается, что решения ЕСПЧ и Верховного суда России в многих случаях противоречили друг другу. Например, в 2017 году Европейский суд признал несправедливым судебное разбирательство в отношении Алексея и Олега Навальных по делу «Ив Роше». В апреле 2018 года президиум Верховного суда РФ возобновил производство по этому делу, однако отказался отменять приговор.