«Ведомости» сообщили об интересе структур Олега Дерипаски к покупке Рефтинской ГРЭС

Одним из интересантов в приобретении Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия» является структура Олега Дерипаски, со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

О какой конкретно компании Дерипаски идёт речь, не уточняется. Также претендентами на приобретение являются СГК Андрея Мельниченко и ЕСН Григория Берёзкина, представители этих двух компаний подтвердили изданию, что структуры сделали предложения. В EN+ и «РусАле» не прокомментировали потенциальный интерес к станции.

Ранее сообщалось, что группа Enel ожидает закрытия сделки по продаже Рефтинской ГРЭС к середине 2018 года, обязывающие заявки компания ожидала получить до конца 2017 года.

Enel впервые начала процесс продажи станции в 2016 году. Источники на энергорынке отмечали, что Рефтинской ГРЭС интересовались «Интер РАО», китайская «Хуадянь» и СГК, однако тогда станцию не продали, Enel начала новый раунд продажи в июне. Сообщалось об интересе к активу со стороны СГК, ЕСН, а также ГЭХа, но холдинг в результате решил не подавать заявку, так как счёл станцию дорогой.

ПАО «Энел Россия» в третьем квартале 2017 года зарегистрировало новую дочернюю компанию ООО «Рефтинская ГРЭС», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».