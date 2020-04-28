«Ведомости» сообщили о планах размещения временного госпиталя на ВДНХ

Московские власти рассматривают возможность разместить временные госпитали для лечения больных коронавирусом на территории Выставки достижений народного хозяйства, торгово-ярмарочного комплекса «Москва» в Люблине и автоцентра «Москва» на Каширском шоссе, со ссылкой на несколько источников, близких к мэрии, пишут «Ведомости».

Близкий к оперативному штабу по коронавирусу собеседник рассказал изданию, что если динамика заболеваемости в ближайшее время сохранится, то скоро все доступные койки в больницах будут заполнены. Близкие к мэрии источники говорят, что подготовительные работы на трёх объектах (ВДНХ, торговый комплекс «Москва» и автоцентр «Москва») уже начались. По словам источников, выбранные места удовлетворяют всем требованиям для размещения инфекционных больниц: большая площадь, широкие подъездные дороги и парковка, простое для дезинфекции помещение. В результате перепрофилирования этих площадей коечный фонд в городе может увеличиться до 50–55 тысяч мест, полагает один из собеседников. Мэрия и оперативный штаб пока не прокомментировали происходящее.

В России за последние сутки выявлено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего в стране COVID-19 заболели 93 558 человек.

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