«Ведомости» сообщили о планах правительства изменить систему расчёта страховых пенсий

Правительство собирается изменить систему расчёта страховых пенсий, со ссылкой на двоих федеральных чиновников и принимавшего участие в обсуждении эксперта пишут «Ведомости».

Власти намерены, в частности, отменить существовавшую в России с 2015 года балльную формулу начисления пенсий, сообщил один из источников. Ещё два собеседника уточнили, что совещаний по отмене балльной системы не было, а речь идёт лишь о совершенствовании расчётов.

По действующим правилам, страховую пенсию получают россияне, достигшие соответствующего возраста с трудовым стажем не менее девяти лет и получившие нужное количество индивидуальных пенсионных баллов. Баллы при начислении пенсии переводят в рубли, причём ценность баллов правительство определяет каждый год. Помимо этого, к пенсии добавляют фиксированную сумму выплат.

Согласно информации ПФР, к 1 января 2018 года один пенсионный бал — это 81,49 рубля, а фиксированная выплата равна 4982,9 рубля. В этом году для получения страховой пенсии человек должен иметь стаж не менее девяти лет и не менее 13,8 пенсионного балла. К 2025 году требования повысятся: для начисления страховой пенсии нужно будет иметь стаж 15 лет, а также 30 баллов.

Собеседник газеты отмечает дисбаланс в действующей системе: баллы индексируют в зависимости от уровня инфляции, а это приводит к завышению пенсионных обязательств. Помимо этого, формула сложна, а система чересчур зависима от уровня зарплаты, поэтому работники с низкими зарплатами «обречены» на маленькие пенсии, добавил собеседник.

Напомним, накануне Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект о повышении пенсионного возраста в России. За принятие пенсионной реформы проголосовали 333 депутата, 62 высказались против.

Законопроект, предложенный правительством РФ и дополненный поправками президента, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин.