«Ведомости» сообщили о планах поднять НДФЛ для выполнения обещаний Путина

Оплатить обещания Путина по повышению некоторых расходов бюджета, возможно, придётся населению, со ссылкой на трёх федеральных чиновников и осведомлённого о ходе дискуссий собеседника пишут «Ведомости».

Среди рассматриваемых правительством вариантов — повышение НДФЛ до 15%, введение налога с продаж, отмена льгот по НДС для товаров социального назначения, а также повышение НДС при снижении страховых взносов.

По словам одного из источников, обсуждается повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта и введение не облагаемого налогом минимума. Отмечается, что окончательное решение ещё не принято, однако «консенсус достигнут». Как заявила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, в правительстве идёт обсуждение предложений, а решения ещё не приняты.

Власти также обсуждают введение торгового сбора с оборота и отмену льготной ставки НДС, которая распространяется на продукты питания, детские товары и лекарства. Изменения в налоговой сфере необходимы для получения дополнительных доходов, отметил один из чиновников. Александра Суслина из Экономической экспертной группы в беседе с изданием заявила, что подобные меры ударят по доходам россиян и потреблению. Повышение НДФЛ при отмене льготной ставки НДС она назвала «двойным ударом» по населению, который, с одной стороны, снизит их доходы, а с другой — увеличит цены.