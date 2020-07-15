«Ведомости» сообщили о переносе акции «Бессмертный полк» на сентябрь

Шествие «Бессмертного полка», перенесённое с 9 мая на 26 июля, могут снова перенести — на 2 сентября, со ссылкой на федерального чиновника и близкие к мэрии Москвы и руководству одного из регионов источники пишут «Ведомости».

Три собеседника издания назвали 2 сентября вероятной датой проведения шествия. Один из них объяснил перенос эпидемиологической ситуацией, а федеральный чиновник — более комфортной погодой осенью. При этом праздничные мероприятия ко Дню военно-морского флота 26 июля пройдут по плану, рассказал источник в Минобороны: по его словам, подготовка к ним продолжается с соблюдением тех же норм безопасности, как и при репетициях парада Победы.

Ранее «Интерфакс» и «Открытые медиа» также сообщали о готовящемся переносе шествия: собеседник «Интерфакса» объяснил возможный перенос «более комфортной прохладой» осенью, а источник «Открытых медиа» рассказал, что власти Москвы хотят подождать очередного этапа снятия эпидемиологических ограничений.

Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходило 9 мая, в этом году из-за эпидемии коронавируса Владимир Путин предложил перенести его на День военно-морского флота — 26 июля. Парад Победы прошёл 24 июня.