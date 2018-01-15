«Ведомости» сообщили о «бюджетном манёвре» Путина после выборов

Президент России Владимир Путин попросил свою администрацию и министерства просчитать увеличение расходов бюджета после выборов 2018 года на образование, здравоохранение и инфраструктуру, со ссылкой на нескольких участников совещаний и федеральных чиновников пишут «Ведомости».

По словам источников, просьба Путина была «неофициальной» — поручения как такового не существует. В настоящий момент, как уточняют источники издания, «обсуждаются разные варианты», в том числе сокращение части расходов, увеличение налогов и смягчение бюджетной политики.

Инициативу бюджетного манёвра, по информации собеседников газеты, уже поддержали помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая согласна на это при условии структурной реформы.

Отмечается, что программу реформ по поручению Путина готовит экс-министр финансов России, председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. К 2024 году эта организация, по информации источников газеты, предлагает «постепенно увеличить расходы государства: на образование — на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7% и на инфраструктуру — на 0,8% по сравнению с 2017 годом». При этом сокращать расходы на оборону ЦСР по сравнению с действующим бюджетом не предлагает, «зато предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат». Оба этих сектора, по словам одного из участников совещаний, «раздуты», а их оптимизация может сократить расходы в пределах 1% ВВП.

По информации одного из источников издания, кроме перераспределения денег в бюджете, чиновники и эксперты обсуждают и другие источники финансирования. Ранее Кудрин предлагал смягчить бюджетное правило и рассчитывать траты из нефтегазовых доходов исходя из пяти долларов за баррель вместо текущих 40 долларов. В то же время против смягчения бюджетного правила выступает Минфин, представители которого уверены, что ресурсы на здравоохранение и образование «можно мобилизовать в бюджет за счёт обеления экономики и увеличения адресности социальной поддержки». Этот же метод поддерживают в Минэкономразвития.

Помимо этого, в ведомствах, как подчёркивают источники издания, «обсуждается повышение налогов, например НДФЛ, акцизов на предметы роскоши, а также софинансирование населением медицинских услуг». На совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с большим вычетом, чем сейчас, сообщил газете ещё один федеральный чиновник.

При этом, согласно расчётам Экономической экспертной группы, в России при освобождении от НДФЛ беднейших (не более 45% средней зарплаты) слоёв населения для сохранения доходов бюджета ставку пришлось бы повысить до 14,3%.

В качестве ещё одного источника средств для манёвра собеседники называют повышение пенсионного возраста.

Комментируя «Ведомостям» эту информацию, в Минфине заявили, что предложения по манёвру в ведомстве не готовятся. Министр экономического развития Максим Орешкин, представители председателя российского правительства Дмитрия Медведева, Кудрина и социального вице-премьера Ольги Голодец от комментариев по этому поводу изданию отказались, представители Путина и Банка России на запросы издания оперативно не ответили.