«Ведомости»: Собственником мусорного полигона «Ядрово» стал племянник директора ФСБ

Новым собственником мусорного полигона «Ядрово» рядом с Волоколамском стало ООО «Весна», основной владелец которого — Дмитрий Бортников, приходящийся племянником директору ФСБ РФ Александру Бортникову, со ссылкой на источник, близкий к «Весне», пишут «Ведомости».

Компания «Весна» в результате неденежной сделки получила 75% ООО «Ядрово», рассказали представители нового собственника и бывшего владельца этого пакета ООО «Центр мусороперерабатывающих технологий» (ЦМПТ). 25% по-прежнему осталось у Волоколамского района. За долю в «Ядрово» ЦМПТ получил 16% «Весны». Последняя компания существует всего пять месяцев, является резидентом «Сколково», сначала 100% предприятия владел Сергей Суханов, теперь же, согласно ЕГРЮЛ, 51% компании принадлежит Дмитрию Бортникову.

По словам гендиректора «Весны» Станислава Масленикова, цель сделки — создать на полигоне «Ядрово» промышленную установку на базе принадлежащих компании технологий по глубокой переработке отходов. Тогда как ЦМПТ будет продолжать отводить газ с полигона и сжигать его на электростанции.

По словам источника, Дмитрий Бортников занимался бизнесом в Санкт-Петербурге ещё до назначения его дяди директором ФСБ в 2008 году. Отмечается, что подтверждения информации о родственных связях Дмитрия и Александра Бортниковых нет.

Напомним, 7 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хранении опасных отходов на «Ядрово» с нарушением установленных правил, повлекшем загрязнение окружающей среды. Активы полигона арестованы, ущерб оценён в 2,5 млн рублей.

Скандал вокруг мусорного полигона «Ядрово» разгорелся в марте 2018 года, когда жители Волоколамска стали активно требовать закрытия свалки. Тогда произошёл выброс свалочного газа, из-за чего в местную больницу обратилось две сотни человек с рвотой, тошнотой и сыпью.