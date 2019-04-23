«Ведомости»: Сбербанк готовится сменить название

Сбербанк в ближайшее время планирует сменить название — компания намерена отказаться от слова «банк» и стать «экосистемой», пишут «Ведомости».

В конце 2018 года Сбербанк купил домен sber.ru, а 8 апреля зарегистрировал товарный знак «Сбер».

«Мы становимся технологической компанией, а не банком», — заявил президент Сбербанка Герман Греф.

По информации издания, Сбербанк стремится создать систему, которая охватывала бы как можно больше сфер жизни своих клиентов.

«Чем больше мы насыщаем жизнь клиента полезными сервисами, тем чаще он обращается именно к нам. В целом мы хотим от позиции посредника перейти к позиции провайдера конечных услуг. И стать для клиентов экосистемой первого выбора», — заявлял руководитель дирекции по развитию экосистемы Сбербанка Марк Завадский.

На данный момент в собственной экосистеме Сбербанка числятся порядка двух десятков компаний — от электронной коммерции («Яндекс.Маркет») и медицины (DocDoc) до «Сбербанк телекома» и недвижимости («Домклик»).

С той же позиции смотрит на свою компанию и Олег Тиньков. Бизнесмен заявил, что «Тинькофф банк» может избавиться от слова «банк» в названии, поскольку компания, прежде всего, занимается IT и по факту не является банком. Кроме того, в своей книге бизнесмен ранее уже заявлял: «Мы хотим стать второй экосистемой».