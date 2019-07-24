«Ведомости»: Половина мусорных полигонов в России работает с нарушениями

Из 1155 легальных мусорных полигонов в России только 48,8% соответствуют требованиям закона, со ссылкой на данные Росприроднадзора на 1 июня пишут «Ведомости».

Среди остальных 51,2% полигонов 125 работают без проектной документации, 101 не получил разрешения экологической экспертизы, 74 хранят опасные отходы, 28 незаконно находятся на территории населённых пунктов, ещё 19 не отслеживают собственное влияние на окружающую среду.

Большинство полигонов в России переполнено, и это ведёт к самовозгораниям, из-за чего в воздух попадают ядовитые вещества, а также к просачиваниям фильтрата в грунтовые воды, объясняет председатель правления общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.

Однако, несмотря на множество нарушений, компании — операторы полигонов были привлечены к административной ответственности только 12 раз за первое полугодие 2019 года, отметил Росприроднадзор. Ведомство пришло к выводу, что полигоны нужно включить в план проверок на 2020 год, принимать административные меры и постоянно проводить профилактику нарушений.

В 2018 и 2019 годах в России прошла волна акций против действующих и строящихся мусорных полигонов — в частности, местные жители и экоактивисты массово выходили протестовать против свалок в Московской и Архангельской областях. 23 июля президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона на станции Шиес.