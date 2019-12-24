«Ведомости»: На учениях по «изоляции рунета» не удалось отразить больше половины атак

На учениях по «изоляции рунета» не удалось отразить больше половины атак на сети, от которых зависит связь между телефонными абонентами и передача данных в сетях 4G, со ссылкой на презентацию по итогам учений пишут «Ведомости».

По данным издания, условному злоумышленнику удалось успешно провести 62,5% атак через протокол SS7 (обеспечивает передачу сигналов для соединения абонентов) и 50% атак через протокол Diameter (используется в сетях 4G). На обнаружение одной атаки понадобилось в среднем две-три минуты.

Часть учений прошла раньше, чем было запланировано, — 16 и 17 декабря, в них участвовали четыре федеральных оператора связи, каждый из которых отработал 18 сценариев атак. На один сценарий понадобилось около 20 минут.

Официально сообщалось, что учения по изоляции рунета прошли 23 декабря. Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов заявил, что они прошли успешно и показали готовность операторов обеспечивать устойчивую работу интернета в России в случае внешних угроз. Учения проводятся в соответствии с законом о суверенном интернете, который вступил в силу 1 ноября 2019 года.