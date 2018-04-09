«Ведомости»: Минтранс намерен остановить полёты Pegas Fly в Таджикистан

Заместители министров транспорта России и Таджикистана Александр Юрчик и Ганджалзод Рахмон договорились запретить полёты между двумя странами для авиакомпаний, не выполнявших рейсы в зимнюю навигацию, со ссылкой на протокол встречи пишут «Ведомости».

Документ был подписан 5 апреля в Москве и разослан авиакомпаниям, его подлинность изданию подтвердили два участника встречи и менеджер одного из перевозчиков.

Зимний сезон закончился 25 марта, и полёты на российско-таджикском направлении в новом сезоне начала только российская авиакомпания «Икар» (Pegas Fly). Представитель перевозчика подтвердил получение документа от Минтранса, но отказался комментировать вероятность прекращения полётов. Как заявил менеджер авиакомпании, останавливать полёты Pegas Fly пока не намерена, так как «для этого нет юридических оснований».

«Назначения из (аэропорта) Жуковского в города Таджикистана выдала межведомственная комиссия при Минтрансе, их подтвердил Минтранс Таджикистана, Росавиация выдала бессрочные формы Р, разрешающие полёты, — протокол двусторонней встречи не отменяет эти решения», — сказал менеджер.

Сотрудник российской авиакомпании заявил изданию, что не ясен механизм остановки полётов. Как пояснил собеседник газеты, международные назначения отзываются, если авиакомпания сама откажется от рейсов, не использует их два сезона подряд или лишается сертификата эксплуатанта. Однако, как добавил собеседник «Ведомостей», остановить полёты могут и власти Таджикистана, не выдав разрешение на вылет, запрашиваемое перед каждым рейсом.

Представитель Минтранса РФ отказался комментировать информацию, сославшись на конфиденциальность протокола. Связаться с представителями таджикской делегации «Ведомостям» не удалось.

Конфликт между авиавластями России и Таджикистана обострился к началу апреля. После отказа Душанбе допустить «Уральские авиалинии» к полётам в страну из российских регионов Москва не подтвердила ряд заявок таджикских авиакомпаний «Сомон эйр» и «Таджик эйр». Таджикская сторона в ответ на это отозвала ряд разрешений на полёты сразу нескольких российских авиакомпаний, однако 4 апреля страны сняли взаимные ограничения для полётов.