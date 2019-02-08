«Ведомости»: Компанию Ротенберга предложили сделать монополистом на рынке электросчётчиков

Минкомсвязи предложило сделать обязательным для систем интеллектуального учёта электроэнергии использование протокола передачи данных компании «Современные радиотехнологии» (бренд «Стриж»), которая на 45% принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу, со ссылкой на письмо замминистра цифрового развития, связи и информационных технологий Алексея Соколова пишут «Ведомости». В Минкомсвязи и Минэнерго подтвердили информацию о письме.

Для передачи данных с умных счётчиков в систему учёта предлагается использовать радиотехнологию LPWAN и протокол XNB (разработан СРТ). Председатель технического комитета «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин сказал, что XNB — закрытый протокол, другие производители не могут его использовать. Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников предположил, что благодаря этому СРТ может стать монополистом на рынке умных электросчётчиков.

В свою очередь представитель СРТ заявил, что любой производитель оборудования может адаптировать своё устройство под XNB — для этого компания открыто распространяет специальный комплекс разработчика, с помощью которого сторонний разработчик сможет создать собственное устройство.

По закону о развитии интеллектуальных систем учёта с 1 июля 2020 года умные счётчики должны устанавливать сетевые и ресурсоснабжающие организации. Это происходит в рамках программы «Цифровая трансформация» «Россетей» до 2030 года, оцениваемой в 1,3 триллиона рублей. «Умные счётчики» сами передают данные о потреблении энергии, кроме того, они позволяют удалённо отключать электричество неплательщику. По оценке экспертов, установка интеллектуальной системы учёта может стоить от 40 до 60 миллиардов рублей в год в течение 2022–2030 годов.