«Ведомости»: бизнесу предложили заплатить 1,5 трлн рублей за госпрограмму по развитию цифровой экономики

Внебюджетная часть финансирования государственной программы «Цифровая экономика» в 2019-2024 году составит около 1,5 триллиона рублей, а найти эти деньги предложат бизнесу, со ссылкой на копию паспорта программы пишут «Ведомости».

По словам одного из участников разработки программы, 1,5 триллиона рублей — это финансирование шести направлений, а в ответ власти готовы предложить бизнесу льготные ставки по кредитам. В частности, обсуждаются субсидированные кредиты для IT-компаний, которые примут участие в исполнении проектов программы, сообщил изданию федеральный чиновник.

Почти все внебюджетные деньги хотят направить на реализацию проектов по направлению «Информационная инфраструктура». При этом, как отмечает ещё один федеральный чиновник, расходы компаний на другие пять направлений могут повыситься.

Под развитием «информационной инфраструктуры» подразумевают улучшение сетей связи и дата-центров, развитие сети 5G, интернета вещей в главных отраслях экономики, интернета в малонаселённых пунктах, образовательных учреждениях и больницах. Как рассказал один из авторов программы, компании, которые подавали свои предложения в сфере развития цифровой экономики, предлагали отвести на развитие инфраструктуры в несколько раз меньше внебюджетных денег, чем указано в паспорте инициативы. Финальный вариант документа должны утвердить в октябре.

По оценкам главы практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций KPMG Еркожи Акылбека, у компаний, которые заинтересованы в программе, «даже совокупно» нет свободных 1,5 триллиона рублей для финансирования этих проектов. По словам эксперта, внебюджетным финансированием, скорее всего, будут считать и траты компаний на собственные приоритетные проекты, включая развитие сетей 5G.