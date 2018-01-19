«Ведомости» анонсировали скорое закрытие сделки по покупке акций «Роснефти» China Energy

Сделка по покупке 14,16% акций «Роснефти» китайской China Energy (CEFC) может быть закрыта на следующей неделе, со ссылкой на два близких к переговорам источника пишут «Ведомости».

Ещё один собеседник издания, близкий к одному из нынешних акционеров, заявил, что сделку закроют в ближайшее время, «максимум через две недели», сторонами уже составлен финальный договор, который планируется подписать в торжественной обстановке. Представители катарского инвестфонда QIA и CEFC не ответили на вопросы издания, в компании Glencore также отказались комментировать ход сделки.

О планах CEFC купить 14,16% акций «Роснефти» у консорциума QIA и Glencore стало известно в сентябре 2017 года. Китайская компания приобрела долю за €3,9 млрд плюс $4,58 млрд в эквиваленте, что намного выше той суммы, которую в декабре 2016 года заплатили за 19,5% «Роснефти» QIA и Glencore (€10,2 млрд).

В конце октября 2017 года CEFC с российской нефтяной компанией объявили о создании совместного инвестфонда, также «Роснефть» будет поставлять CEFC 10 млн тонн нефти в год в течение пяти лет по контракту, подписанному компаниями в сентябре.