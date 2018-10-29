«Ведомости» анонсировали реконструкцию самой северной в России железной дороги

Самую северную в России железную дорогу Бованенково — Сабетта (участок в 170 км) планируют передать на федеральный уровень, со ссылкой на чиновника и трёх участников переговоров пишут «Ведомости». Власти подпишут концессионное соглашение с «Газпромом» (или его «дочкой» «Газпромтрансом») и РЖД, проект подстрахуют из федерального бюджета. Также предложение поучаствовать в проекте получил НОВАТЭК, но согласие от компании пока не получено.

По информации газеты, проект начали обсуждать в августе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, инициатива исходила из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В августе губернатор региона Дмитрий Артюхов действительно говорил, что проект железной дороги до Сабетты находится в высокой степени проработки. На встрече с президентом Владимиром Путиным он отмечал, что ЯНАО ведёт «продуктивный диалог» с «Газпромом» и РЖД.

«Вопрос, получит ли проект федеральные деньги, — даже если в план магистральной инфраструктуры он не включён, его могут добавить», — заявил близкий к Минтрансу источник.

Официальную заявку в правительство консорциум инвесторов может подать в первой половине 2019 года.

Пропускная способность нового участка Северного широтного хода от станции Бованенково до порта Сабетта оценивается в 8–10 млн тонн грузов в год. По информации источника «Ведомостей», дорога обойдётся в 113–115 млрд рублей.