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31 Июл 2017 10:39 | Метки: Новости

Вечный капитал Промсвязьбанка

Промсвязьбанк (ПСБ) размещает бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн под 8,75%, спрос на бумаги превысил $1,1 млрд, сообщал «Интерфакс». Норматив достаточности основного капитала ПСБ увеличится до 9,4% после закрытия сделки по размещению вечных бондов на $500 млн, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к руководству банка. На 1 июля норматив равнялся 8,03%, следует из данных ЦБ. За счет капитала ПСБ планирует наращивать клиентскую базу, поясняет представитель банка.

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