Вечер святочных рассказов и концерт органной музыки пройдут в Нижнем Тагиле в католическое Рождество

Жители Нижнего Тагила на следующей неделе смогут окунуться в атмосферу европейского Рождества. Свои атмосферные праздничные мероприятия готовят музей изобразительных искусств и филармония.

24 декабря в 18:00 в музее искусств состоится «Вечер святочных рассказов, стихов и сказок» (6+). Гости услышат прозаические произведения о Рождестве отечественных и зарубежных авторов: Александра Куприна, Фёдора Достоевского, Ханса Кристиана Андерсена, О’Генри, Сельмы Лагерлёф, Марины Цветаевой, Генриха Гейне. Также музейщики расскажут о рождественских традициях и святочных гаданиях.

В музее просят записываться на мероприятие заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47.

Нижнетагильская филармония готовит к католическому Рождеству два концерта. 24 декабря в 18:30 на большой сцене оркестр «Демидов-камерата» и солистка Анна Мартынова представят программу «Новый год по-венски» (6+). А 25 декабря на 18:30 в музее искусств запланирован органный концерт «Рождественская гостья» (6+). Публика услышит классическую музыку в исполнении екатеринбургской арфистки Вероники Лемишенко и органистки Нижнетагильской филармонии Натальи Ворониной.