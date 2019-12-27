Вдову Юрия Лужкова объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд Элисты вынес постановление объявить в розыск вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. По данным РБК, против самой богатой женщины России возбуждено дело о клевете.

Как пишет издание, заявление против Батуриной было подано в сентябре 2019 года Эренценом Манжеевым, который является финансовым управляющим в деле о банкротстве её брата Виктора Батурина, бывшего вице-президента компании «Интеко». Манжеев заявил, что Батурина публично назвала его фигурантом уголовного дела и обвинила в незаконном доступе к её денежным средствам при помощи поддельных документов.

Суд наложил на женщину обязательство о явке. Также её пять раз вызывали на заседания, однако Батурина ни на одно из них не явилась.

В настоящее время Светлана Батурина судится со своим братом Виктором: она обвинила родственника в подделке приложения к договору 2007 года об урегулировании претензий. Тот в свою очередь пытается это оспорить.