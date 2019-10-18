Вдова Сергея Доренко выпустила фильм, приуроченный к 60-летию супруга (ВИДЕО)

Вдова Сергея Доренко выпустила фильм «Это Доренко», приуроченный к 60-летнему юбилею журналиста. Юлия Доренко опубликовала 43-минутный фильм на YouTube-канале «Расстрига», который когда-то создал её покойный супруг.

Напомним, известный журналист, занимавший пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва», погиб 9 мая. Во время поездки на мотоцикле у него случился сердечный приступ.

В фильме своими воспоминаниями о Доренко делятся известные медийные персоны России, среди которых генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор Esquire Сергей Минаев, журналист Николай Сванидзе, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, режиссёр Павел Лунгин.