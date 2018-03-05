ВЦИОМ внедрит блокчейн-технологии для проведения экзитполов 18 марта

Для проведения экзитполов на выборах президента России 2018 года будут использованы элементы технологии блокчейн, сообщили РИА Новости во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам представителей центра, это станет одним из первых примеров использования подобной системы хранения данных в рамках электоральных исследований в мире.

«Проект предполагает хранение данных, получаемых в результате опросов на выходе с избирательных участков, в специальном блокчейн-хранилище», — говорится в сообщении.

По словам главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова, благодаря использованию подобных технологий значительно повышается защищённость данных от кибератак и уменьшается уязвимость при передаче информации.

Сообщается, что технической стороной проекта займётся партнёр ВЦИОМ агентство «2chain», специализирующееся на консультациях в области смарт-технологий и ICO-маркетинге.

Данные о реализации проекта в режиме реального времени будут представлены на специальном сайте www.blokchain.wciom.ru, который начнёт работать 12 марта.