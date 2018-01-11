ВЦИОМ сообщил о максимальном росте рейтинга КПРФ после выдвижения Грудинина кандидатом в президенты

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выдвижение бизнесмена, директора предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина на выборы президента России положительно сказалось на электоральном рейтинге КПРФ, со ссылкой на данные опроса пишет «Коммерсантъ».

В последнюю неделю декабря рейтинг коммунистов достиг максимального значения за год — 11%. Для сравнения: на неделе с 4 по 10 декабря он составлял 7,6%.

Также в декабре годового максимума — 57,7% (среднее значение за 18–24 декабря) — достиг рейтинг доверия президента России Владимира Путина. Личный рейтинг Павла Грудинина находится на уровне 2,9%.

Лидером по недоверию остаётся Владимир Жириновский: по данным за 25–29 декабря 29,4% опрошенных сказали, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов. Доверяют Жириновскому 12,2%. Ксении Собчак доверяют 0,3% опрошенных, не доверяют 14,3%.