ВЦИОМ: Рейтинг «Единой России» упал до минимума с декабря 2011 года

По результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), электоральный рейтинг «Единой России» упал до 37,1%, пишет «Дождь». Это является худшим показателем с конца декабря 2011 года, когда рейтинг партии составлял 34,4%.

ВЦИОМ измерял рейтинг партии, задавая респондентам вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшие выходные. С марта 2018 года рейтинг «Единой России» составлял 52,2%.

При этом ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга других партий — КПРФ и ЛДПР. С начала июля 2018 года количество людей, готовых проголосовать за коммунистов, выросло с 14,5% до 15,5%, за ЛДПР — с 10,5% до 10,7%. Рейтинг «Справедливой России» в июле менялся в пределах от 5,7% до 6% и к концу месяца составил 5,8%. В середине марта показатель составлял 3,1%.

Минимальных значений рейтинг «Единой России» достигал в конце декабря 2011 года после думских выборов и на фоне массовых акций против фальсификаций на этих выборах. Тогда за партию были готовы проголосовать 34,4% опрошенных. К апрелю 2012 года электоральный рейтинг единороссов вырос до 50%.

Напомним, правительство предложило повысить пенсионный возраст в России в середине июня. 9 июля фракция «Единая Россия» в Госдуме практически единогласно проголосовала за принятие этого законопроекта в первом чтении. Против проголосовала только экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, ещё восемь единороссов в заседании не участвовали. Остальные фракции палаты проголосовали против реформы.