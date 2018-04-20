ВЦИОМ отметил снижение рейтинга доверия к Владимиру Путину сразу после выборов

За прошедший с выборов президента России месяц рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился на 7% — с 55,3% 17 марта до 48,4% 15 апреля, со ссылкой на данные ВЦИОМа пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что до выборов этот показатель неизменно рос.

Вопрос о доверии или недоверии политикам был открытым, респонденты могли назвать любое количество имён.

Рейтинг доверия к министру обороны Сергею Шойгу после роста с 16,9 до 20% к 25 марта снизился до 17,2% в середине апреля. Количество доверяющих главе МИДа Сергею Лаврову, напротив, выросло с 15% до 18,2%. Остальные политики пользуются меньшим доверием россиян. У идущего в рейтинге четвёртым премьер-министра Дмитрия Медведева 10,7%.

Рейтинг недоверия возглавляют лидер ЛДПР Владимир Жириновский (36,4%), Ксения Собчак (22,7%) и Дмитрий Медведев (14,7%). Недоверие к Собчак снизилось с 35,1% 17 марта до 22,7% в середине апреля.