ВЦИОМ: Каждый четвёртый россиянин считает себя «жертвой перестройки»

Результаты нового опроса ВЦИОМ показали, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки», пишет РИА Новости. Исследование проводилось 17 октября после того, как зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда Максиму Топилину обращение с предложением создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». По мнению Чернышова, в неё могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987–1989 годах в возрасте 25–45 лет.

Оказалось, что 25% россиян считают себя «жертвами перестройки», 70% респондентов эту точку зрения не разделяют, ещё 5% затруднились с ответом. Чаще всего «жертвами перестройки» себя называют люди старше 60 лет, реже — более молодые россияне в возрасте от 24 до 45 лет.

Идею ввести льготную категорию граждан «жертвы перестройки» поддержал 41% респондентов, 47% оказались против, ещё 12% затруднились ответить.