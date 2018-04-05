ВЦИОМ: Большинство россиян позитивно оценивают экологию в своём городе

По данным последнего опроса ВЦИОМ, 59% россиян позитивно оценивают экологическую обстановку в своём городе, со ссылкой на данные исследования пишет «Коммерсантъ».

Количество людей, которые охарактеризовали экологию негативно, составило 38%, при этом в 2009 году негативно экологию в своих городах оценивали 58%. Среди наиболее острых проблем респонденты назвали мусоросжигательные заводы (16%), мусорные свалки (11%), а также несвоевременную уборку и вывоз мусора (10%). Ещё 20% опрошенных заявили, что первоочередных экологических проблем в настоящий момент нет.

Количество людей, которые считают, что экология в их городе улучшилась, и тех, кто уверен в обратном, оказалось примерно на одном уровне: 25% против 28%. Ещё 44% опрошенных заявили, что не заметили изменений. При этом доля людей, уверенных в том, что экологическая обстановка скоро улучшится, выросла за прошедший год с 17% до 29%.

Отвечать за решение экологических проблем, по мнению 29% респондентов ВЦИОМ, должны местные власти, ещё 25% опрошенных возлагают ответственность на власти регионов, и лишь 7% — на федеральные. При этом 20% участников опроса считают, что россияне сами отвечают за решение проблем экологии.

Опрос путём случайного телефонного обзвона проводился ВЦИОМ 25 и 26 марта, в нём приняли участие 2 тысячи человек. Опрос проведён на фоне «мусорных» протестов в Подмосковье. Жители сразу трёх районов — Волоколамского, Клинского и Балашихинского — недовольны работой расположенных в регионе свалок, на которых периодически происходят выбросы газов.