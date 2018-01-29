ВЦИОМ: 23% россиян выступают за создание собственного интернета

Около четверти (23%) россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), предпочли бы иметь локальный интернет в пределах России. За создание интернета в границах нескольких государств высказались 13%, а за развитие интернета, объединяющего весь мир, — каждый второй россиянин (52%).

Отмечается, что всероссийский опрос проведён 12–13 января методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 2 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Почти половина россиян (46%) считают, что развитие интернета идёт на пользу обществу, 39% — что во вред. Раньше уровень одобрения интернета был выше: в 2013 году — 53%, в 2010 году — 64%.

Ранее, в ноябре 2017 года, Совет безопасности России предложил создать отдельный интернет для стран БРИКС, специальные поручения получили Минкомсвязи и МИД. В документе Совбеза уточняется, что система должна обслуживать запросы пользователей стран альянса на случай сбоев или воздействий извне и не зависеть от контроля международных компаний и организаций.

Предложение о создании интернета в рамках границ стран — членов БРИКС нашло поддержку 58% опрошенных, 29% высказались против, ещё 13% затруднились ответить. Из других стран, с которыми лучше всего создавать интернет, россияне назвали Белоруссию (30%), Китай (29%), Казахстан (24%), Германию (19%) и Францию (11%).