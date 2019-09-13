«Вчера ночью у нас было нападение на лагерь». Сто учащихся колледжей, вузов и школ Нижнего Тагила приняли участие в оборонно-спортивных сборах

Подъём в семь утра, а через десять минут построение и зарядка. С 11 по 14 сентября в оздоровительном лагере «Золотой луг» для учащихся образовательных учреждений проходят оборонно-спортивные сборы. Строевая и медицинская подготовка, сборка и разборка оружия, а ещё нужно парашют собрать и не забыть, как пользоваться картой, — у участников нет ни одной свободной минуты. В этом году, помимо студентов, попробовать свои силы в военной подготовке решились ученики школы № 100.

«Ребята были собраны по желанию, это десятиклассники, у нас три десятых класса, и по рекомендациям классных руководителей. Желающих было много, отобрали только десять человек. Понятно, что у нас пока нет формы, так как мы только начали учиться, но в дальнейшем планируем организовать школьный отряд, с которым будет проводиться такая же военная подготовка, мы будем ходить в походы с ребятами и продолжать участвовать в таких играх. К зимним соревнованиям, надеемся, у нас уже будет форма», — рассказал психолог школы № 100 Леонид Нургалеев.

И если ученики школы № 100 в этом деле новички, то участники военно-патриотического клуба «Вымпел» участвуют в сборах уже во второй раз и знают, как быстро собрать палатку, развести костёр и разобрать оружие.

«У нас в клубе в обязательном порядке сборка, разборка автоматов, строевая подготовка, ОФП, акробатика, ходьба по стёклам. Мальчики ещё, бывает, ложатся на них, а девочки проходят ногами по мальчикам. Также обязательно бегаем. Конечно, эти навыки нам помогают на подобных мероприятиях. Мы знаем, что нас ждёт, готовимся, в том числе и морально, поэтому ориентироваться проще», — говорит участница военно-патриотического клуба «Вымпел» Диана Тимофеева.

Всего на оборонно-спортивных сборах более 100 человек: 10 отрядов-участников и 10 руководителей. За четыре дня они должны подготовиться физически и теоретически, в конце проверка всех знаний — марш-бросок на 12 км. Там участники на время должны показать всё, чему научились на занятиях.

Такие соревнования проходят уже во второй раз, организует их администрация Нижнего Тагила и городской дворец молодёжи. Это помогает подготовить молодых людей к службе в армии, а девушек — к нестандартным ситуациям. А для того, чтобы будущие военные были готовы ко всему, ночью тревога.

«Вчера ночью у нас было нападение на лагерь. Было семь точек, где, предположительно, находились диверсанты, и все взводы решали вопросы, как действовать. По кругу каждый взвод выполнял определённое задание. Вспышка слева, вспышка справа, полоса препятствий, где ты сначала ползёшь на спине, потом на животе, и всё это было в два часа ночи, ребята неподготовленные были, но справились хорошо», — рассказали на сборах.

Как отмечают участники, приехать стоит даже для того, чтобы познакомиться с другими ребятами, найти новых друзей, единомышленников, ведь такие мероприятия очень сплачивают.