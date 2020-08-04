Важное открытие Уральского федерального университета: 3 + 4 = 5!

Информация для выпускников 11 класса и их родителей. Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ предлагает программу «Университетский колледж» — два диплома (техникум + вуз) всего за пять лет.

Институт разработал специальную образовательную программу, объединяющую содержание подготовки в учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования с целью обучения специалиста, знающего, как создавать новое не только в теории, но и на практике.

«Объясню, как это работает. Вы поступаете на специальность среднего профессионального образования (техникум) и уже после окончания первого курса, получив необходимые баллы по результатам ЕГЭ (наши преподаватели помогут в этом), сможете поступить на родственную специальность в вузе. Обучаясь параллельно в техникуме и институте, получаете диплом о среднем профессиональном образовании, а через год или два — о высшем образовании. За счёт интеграции содержания образования вы не будете изучать схожие дисциплины два раза», — рассказал АН «Между строк» начальник отдела профориентационной работы и нового приёма НТИ Юрий Шляпников.

В НТИ подчёркивают, что тесное сотрудничество с социальным партнёром АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» позволяет ВУЗу владеть точной и актуальной информацией о том, какой специалист будет востребован в производственном сегменте бизнеса.

По словам начальника отдела профориентационной работы и нового приёма НТИ Юрия Шляпникова, у образовательной программы «Университетский колледж» целый ряд преимуществ:

— возможность получить востребованную специальность и гарантированное трудоустройство;

— возможность начать трудовую деятельность сразу после окончания техникума;

— возможность получить два диплома (о среднем профессиональном и высшем образованиях) не за восемь лет, как в традиционной схеме непрерывного образования «техникум–вуз», а за пять лет;

— уникальное сочетание качеств специалиста: ярко выраженный практико-ориентированный характер подготовки за счет образовательных программ техникума и широкий кругозор, способность к проектной, исследовательской, организационно-управленческой деятельности, а, как следствие, возможность карьерного роста за счет образовательных программ института.

На любые вопросы о предлагаемой программе готовы ответить в приемной комиссии Нижнетагильского технологического университета (филиала) УрФУ по телефону: 8(3435) 23-09-00.

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