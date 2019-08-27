«Важно, какой человек, а не его национальность». В Нижнем Тагиле жители микрорайона Малая Кушва жалуются на соседей-цыган

Конфликт между некоторыми жителями частного сектора на улице Менделеева продолжается более 20 лет. В середине 90-х годов в дом № 45 заехала цыганская семья, но такое соседство не всем пришлось по душе. По словам местного жителя Анатолия Мокрушина, на своём участке в четыре сотки цыгане построили уже шесть домов, а поскольку центральная канализация там отсутствует, то запах нечистот разносится по всей улице.

«У них там ни одного туалета, и “ходят” они за забор, — говорит мужчина. — Представляете, на таком участке семь домов, в них проживает около 40 человек, включая детей. Пахнет так, что невозможно выйти в огород. А если к ним приезжает кто-то из нашей администрации, то они просто опилом закидывают, и всё. Мусор кидают на соседние участки. И никто выселить их не может. Писали во все инстанции, но получали только отписки, что всё нормально. Сейчас им свет отключили, они бензогенератор купили, топят самодельные печи, а это очень пожароопасно. По ночам, бывает, музыка громко играет, дети шумят. Вызовешь полицию, вроде успокоятся, но через некоторое время всё начинается снова».

До рукоприкладства и взаимной порчи имущества пока дело не дошло, но, по мнению Анатолия, когда-нибудь терпение одной из сторон может лопнуть. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что на цыганскую семью поступало несколько жалоб из-за мусора и порчи имущества, но по всем заявлениям были вынесены отказные материалы.

Журналисту АН «Между строк» удалось пообщаться и с представителем цыганской диаспоры. Мужчина, который представился Михаилом, считает, что большинство обвинений в адрес его семьи необоснованны.

«К нам регулярно приходят разные проверки, наши дети ходят в школу, за мусором к нам машина приезжает, — уверяет Михаил. — Это только некоторые жители нас пытаются выселить, с остальными соседями-русскими у нас нормальные отношения. Вот наша соседка даже двери не запирает, знает, что никто ничего не украдёт. Важно, какой человек, а не его национальность».

По словам Михаила, этим летом они купили несколько участков на Монзино, куда в будущем собираются переехать всей своей большой семьёй.

«А где нам жить? Ходили в администрации разные, и нигде нам не смогли помочь. Здесь тоже оставаться смысла нет. Вот пришлось покупать участки на Монзино. Там голая земля, скоро осень, и сейчас что-то там строить уже поздно. Может, через год получится переехать», — говорит мужчина.

В мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что в настоящее время в администрации Тагилстроевского района создана специальная комиссия, которая проверяет соблюдение должного санитарного состояния территории. В её состав, кроме чиновников, вошли представители санитарной службы и полиции.