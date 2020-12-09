«Вас ищет не только полиция». В Нижнем Тагиле ночная автомобильная кража попала на видео

В ночь на 9 декабря неизвестные злоумышленники совершили кражу из автомобиля, припаркованного у дома № 8 по улице Жуковского.

«Сегодня утром обнаружил, что мою машину кто-то обокрал. Сначала позвонил сосед и сказал, что мой автомобиль был открыт. Он захлопнул дверь, а затем вышел я, чтобы поехать на работу. В машине увидел, что в ней кто-то был: солнечный козырёк отогнут, в магнитоле нет флешки. Думаю, что скоро найдём хулиганов и передадим их в отделение полиции», — рассказал АН «Между строк» владелец авто Александр Прощенко, замдиректора туристической компании «Медведь-экстрим».

По словам автовладельца, в машине ничего ценного не было. Но сам факт взлома и кражи возмутил мужчину. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как двое мужчин подходят к автомобилю Прощенко, один из автоворов взламывает дверь ВАЗ-2111 и садится на водительское место. Другой злоумышленник в этот момент следит за обстановкой на улице. Забрав личные вещи из машины, оба покинули место преступления. Предприниматель уверен, что воришками могут быть местные жители.

«Те, кто узнал себя в этом видео, обращаюсь к вам: верните то, что взяли, и извинитесь! А вас ищет не только полиция!» — написал Александр на своей личной странице во «ВКонтакте».

Напомним, что за последние дни в отделение полиции № 17 Дзержинского района поступило 7 заявлений от автовладельцев, пострадавших от рук неустановленного злоумышленника. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», по двум обращениям возбуждены уголовные дела по фактам хищения имущества. По остальным случаям проводится проверка.