В Нижнем Тагиле полиция разыскивает серийного автовандала (ВИДЕО)

За последние дни в отделение полиции № 17 Дзержинского района поступило 7 заявлений от автовладельцев, пострадавших от рук неустановленного злоумышленника. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», по двум обращениям возбуждены уголовные дела по фактам хищения имущества. По остальным случаям проводится проверка.

О том, что на Вагонке появились автовандалы, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил». По их словам, пострадавших на самом деле может быть значительно больше. При этом хулиганы в основном только разбивают стёкла автомобилей и ничего не крадут из салона.