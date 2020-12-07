В Нижнем Тагиле полиция разыскивает серийного автовандала (ВИДЕО)

За последние дни в отделение полиции № 17 Дзержинского района поступило 7 заявлений от автовладельцев, пострадавших от рук неустановленного злоумышленника. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», по двум обращениям возбуждены уголовные дела по фактам хищения имущества. По остальным случаям проводится проверка.
О том, что на Вагонке появились автовандалы, сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил». По их словам, пострадавших на самом деле может быть значительно больше. При этом хулиганы в основном только разбивают стёкла автомобилей и ничего не крадут из салона.
«Видео снято в ночь на 4 декабря. В пятницу утром вышла устанавливать аккумулятор обратно и увидела разбитое боковое окно. Почему-то украл только документы, автомагнитолу не тронул, как и вещи в багажнике. Зачем он толкал машину, нам совсем непонятно. Мы решили, что он просто обдолбанный какой-то. Он сел в машину и минут 10–15 там сидел и непонятно что делал. В полиции тоже считают это странным, поскольку обычно автоворы всё делают быстро», — рассказала АН «Между строк» потерпевшая Анастасия.