Варламов раскритиковал управление ГИБДД за акцию по безопасности велосипедистов

Блогер Илья Варламов в «Живом журнале» раскритиковал акцию УГИБДД по Свердловской области «ПДД на асфальте», в рамках которой сотрудники ведомства вместе с детьми наносят на асфальт напоминания о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

«Я уже тысячу раз объяснял, что эти надписи к безопасности никакого отношения не имеют. Это так же "эффективно", как картонные фигуры школьников или освящение попами особо аварийных участков. Уменьшить количество погибших пешеходов можно, если грамотно проектировать улицы (и конкретно переходы) и снизить разрешённую скорость в городе до 50 км/ч (а в некоторых зонах до 40 и 30)», — написал Варламов.

Особенно блогера удивил лозунг «Велосипедист, пешком безопаснее».

«Могу предложить альтернативный: "Автомобилист, пешком безопаснее!" Но какой в нём смысл? Можете ли вы себе представить водителя, который перед перекрёстком выйдет из машины, заглушит двигатель и проведёт её на ту сторону за счёт мышечной силы? Действительно, согласно ПДД, велосипедист должен спешиваться перед переходом. Но правда ли это "безопаснее"? Множество пешеходов гибнет именно на переходах. Если водитель не в состоянии притормозить перед зеброй, если он при свете дня в упор не видит пешехода, которому обязан уступать, что мешает ему сбить спешившегося велосипедиста? Надо не "ПДД на асфальте" рисовать, а обеспечивать реальную безопасность пешеходов и велосипедистов. Почему, например, этот переход нерегулируемый, если вы знаете, что его пересекает куча детей на велосипедах?» — пишет Варламов.

Он подчеркнул, что во многих городах Европы (и даже в некоторых российских) существуют специальные велопереезды или выделенные полосы для велосипедистов.

Представители свердловского управления ГИБДД рассказали об акции накануне на своей странице в Instagram.