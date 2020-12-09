«Вандализм процветает». В Нижнем Тагиле неизвестные сломали арт-объекты в сквере драмтеатра

В Нижнем Тагиле неизвестные сломали арт-объекты в сквере драматического театра. Как рассказал художественный руководитель Игорь Булыгин, на протяжении года мастера театра около 5 раз чинили часы, которые часто становятся объектом внимания местных воркаутеров. Также вандалы несколько раз пытались украсть скамью.

«Год стоит площадка, но на ней уже можно обнаружить надписи “кто здесь был”, можно увидеть сломанные доски, наши кресла пытались украсть — сварка не позволила это сделать. Наши качели подверглись нападениям, а вот эти удивительные часы, которые всегда показывали три часа — это любимая цифра Антона Павловича Чехова, — теперь не показывают ничего, сегодня пропали стрелки», — рассказал Игорь Булыгин.



