Вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной для всех

Представители бизнеса предложили сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной даже в частных клиниках, со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) вице-премьеру Дмитрию Григоренко пишут «Известия».

АКОРТ и АКИТ (объединяют крупнейшие розничные сети в стране) предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, как это сделали в большинстве регионов страны. Вместо этого для борьбы с коронавирусом они предложили перейти к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Прошедшим вакцинацию предлагается делать скидки на оплату ЖКХ, а прививать предлагают разрешить не только в государственных клиниках, но и в частных.

«Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», — подчеркнули организации в своём письме.

В ассоциациях предложили обратить внимание на зарубежный опыт стимулирования вакцинации. Авторы письма напомнили: с 1 июля во всех странах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии начали работать цифровые сертификаты COVID-19 в формате QR-кодов: их выдавали тем, кто привился, переболел коронавирусом или прошёл тестирование. В зависимости от действующих в стране ограничений документ позволял посещать ряд общественных мест: рестораны, музеи, концерты. 25 октября стало известно, что российский Минздрав согласовал форму таких сертификатов.

В пресс-службе кабмина сообщили, что получили обращение и направили его в Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что рассмотрят предложения «в установленном порядке».