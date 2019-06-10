Вагонка и посёлок Северный остались без холодной воды

Сегодня, 10 июня, около 12:00 произошёл прорыв водовода диаметром 500 миллиметров в районе улицы Автомобилистов, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на главу Дзержинского района Нижнего Тагила Александра Ревенко. Из-за аварии без холодного водоснабжения остались Вагонка и посёлок Северный. В настоящее время снижено давление холодной воды в жилых домах и социальных объектах. На месте работает аварийная бригада «Водоканала-НТ». Сейчас сотрудники предприятия перекрыли аварийный водовод и поднимают давление холодного водоснабжения по второй нитке.