В здании политехнического колледжа в Керчи нашли бомбу

В здании политехнического колледжа в Керчи, в котором произошло массовое убийство, нашли взрывное устройство, сообщил ТАСС представитель НАК Андрей Пржездомский.

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — заявил представитель НАК.

Напомним, взрыв в политехническом колледже в Керчи произошёл сегодня утром. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в колледже сработала бомба.

По данным телеграм-канала 112, террористом является ранее обнаруженный мёртвым Владислав Росляков. Молодой человек был зачислен в колледж в 2015 году. В начале сентября он якобы получил разрешение на ружьё 12-го калибра, а затем приобрёл к нему около 150 патронов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 18-летний подозреваемый в совершении теракта покончил с собой. Также Аксенов заявил, что число погибших выросло до 18 человек.