В здании Центрального рынка Нижнего Тагила откроется мобильный пункт вакцинации

С 13 ноября в здании Центрального торгового комплекса на Газетной, 97а откроется новый пункт вакцинации против COVID-19. Открытие состоится в 13:00.

Как сообщает пресс-служба мэрии, новый пункт будет работать в будни с 11:00 до 19:00, в выходные с 09:00 до 18:00.

Добавим, 1 ноября дополнительный мобильный пункт вакцинации открылся в ТЦ «Квадрат». Здесь поставить прививку от ковида можно в будни с 16:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 17:00.

Ещё один мобильный пункт вакцинации работает в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б. Привиться можно в будни с 16:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 20:00. Также поставить прививку можно во всех городских поликлиниках.

Ранее сообщалось, что новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроется в ноябре в Нижнетагильском цирке. Как отмечается на официальном сайте Росгосцирка, всем привившимся цирк подарит билеты на представление.