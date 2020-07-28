В заповеднике «Денежкин Камень» удалось остановить продвижение лесного пожара

Спасателям и волонтёрам удалось остановить продвижение лесного пожара в заповеднике «Денежкин Камень» на севере Свердловской области, сообщает пресс-служба заповедника.

Группы пожарных тушат активные участки кромки пожара и продолжают создание минерализованной полосы по его контуру. На южной кромке очаги горения затушены, на северо-восточной части пожара в область огня вертолёт накануне пять раз сбросил воду. Кроме того, вертолёт пополнял запасы воды и доставлял группы тушения на верхнюю часть пожара, эта работа будет продолжена до 31 июля. Площадь возгорания по-прежнему составляет около 65 гектаров.

В тушении пожара сейчас задействованы 89 человек — сотрудники заповедника «Денежкин Камень», Авиалесоохрана, МЧС, добровольные лесные пожарные и волонтёры.

Заповедник «Денежкин Камень» в Свердловской области горит с вечера 17 июля, вертолёт Ми-8 МЧС России подключился к работе по его тушению 19 июля. На тот момент площадь пожара составляла 5,7 гектара, большая часть очагов была потушена. Однако на фоне аномальной жары огонь быстро распространился, за три дня его площадь увеличилась в пять раз. Накануне площадь пожара увеличилась до 65 гектаров.