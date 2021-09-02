В зале «Тагильской Мадонны» музея искусств появилось современное освещение

Сегодня в Нижнетагильском музее изобразительных искусств после ремонта открылся обновлённый зал западноевропейского искусства. Тот самый, где выставляется «Тагильская Мадонна», приписываемая кисти Рафаэля Санти.

В зале заменили ковровое покрытие на напольную плитку, привели в порядок стены и установили новые современные светильники. Ремонт был проведён при поддержке компании ЕВРАЗ, которая направила на реализацию проекта более 500 тысяч рублей. На выделенные средства для соседнего зала русского искусства также были закуплены 10 банкеток.

Искусствоведы считают, что картина, на которой изображено святое семейство, была написана в 1509 году в мастерской знаменитого итальянского живописца Рафаэля Санти. Догадки опираются на авторскую подпись на итальянском языке, которую можно заметить на вороте платья Девы Марии. Картина была найдена в Нижнем Тагиле в 1924 году в Господском доме. Она находилась в ужасном состоянии, часть доски с изображением Иосифа была отколота. Произведение привели в порядок, сегодня оно экспонируется в отдельном зале Нижнетагильского музея изобразительных искусств и является одним из брендов города.

Добавим, что помимо жемчужины коллекции музея искусств в небольшом зале экспонируются произведения других итальянских мастеров XV–XVII столетий.