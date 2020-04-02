В Забайкалье ввели сухой закон из-за пандемии коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввёл на территории региона сухой закон в связи с пандемией коронавируса. Ранее ограничения на продажу алкоголя были введены в Красноярском крае, Хакасии, Туве, Карелии и Башкортостане.

Так, например, в Красноярском крае ввели ограничение времени продажи алкоголя по просьбе полиции, поскольку с начала введённых из-за угрозы коронавируса карантинных мероприятий в регионе на 19% выросло число тяжких преступлений бытового характера.

Как пишет Znak.com, после введения режима изоляции ряд общественных организаций, а также разработчики проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия предупредили о вероятности всплеска преступлений на бытовой почве. По словам депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, на сегодняшний день уже возросло количество сообщений о пожилых людях, которые становятся жертвами агрессивного поведения домочадцев.

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