В Забайкалье появился первый населённый пункт, где полностью запрещена продажа алкоголя

В забайкальском селе Ульяновка с 12 сентября официально запрещена продажа алкоголя. На въезде в населённый пункт установлен баннер, где указано, что Ульяновка является зоной трезвости.

«В тех сёлах, которые выбирают здоровый образ жизни – будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сёл в Забайкалье будет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки. Мы должны всемерно им помогать. Должна быть административная поддержка всех уровней власти и краевого правительства в борьбе с пьянством», — заявил губернатор края Александр Осипов.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, администрация Ульяновки и ее жители сами выступили с инициативой. По данным организации «Трезве Забайкалье», уровень алкоголизации в селе и раньше был невысокий, поэтому большинство местных жителей поддержали эту идею. Согласно статистике минздрава Забайкальского края, общая алкоголизация в регионе на 10% превышает общероссийские показатели. Около 2% населения ежегодно становятся пациентами наркологических клиник.