В Забайкалье медиков поздравили с профессиональным праздником таблетками от боли и поноса

Медики Забайкальского края в качестве подарка к профессиональному празднику, отмечавшемуся в третье воскресенье июня, получили набор лекарственных препаратов, в который вошли обезболивающие и средства от диареи, со ссылкой на руководителя Забайкальского правозащитного центра Анастасию Коптееву пишет издание «Блокнот».

По её словам, подарок был вручён от профсоюза медработников, в набор вошли: таблетки пензитал (при проблемах с пищеварением, стоимость — около 60 рублей), риниколд (при простуде, 140 рублей), ревалгин (обезболивающий препарат, около 90 рублей), лоперадин (от поноса, около 20 рублей), витамины и крем для рук стоимостью около 100 рублей.

Общая стоимость подарка не превысила 500 рублей, считает Коптеева. Она привела свидетельства очевидцев о довольно болезненной реакции врачей на такой подарок, отметив, что «тоже заплакала бы от такой щедрости и заботы, расценила бы как унижение личности и достоинства».

В свою очередь глава профкома медработников Забайкалья Ольга Назарова не оценила критику, назвав доводы «нелогичными».

«Во-первых, у нас медики — это не только женщины, которые были бы рады цветам. А во-вторых, общественная некоммерческая профсоюзная организация имеет право расходовать средства, поступающие в качестве взносов, по собственному усмотрению», — сказала она.

Назарова добавила, что предварительно подарок обсуждался с членами профсоюза и все поддержали идею. По её мнению, недовольными в этой ситуации могли оказаться те, кто не состоит в профсоюзе и потому не получил подарочной аптечки.