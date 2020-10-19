В Забайкалье до 70% офисных служащих переводят на удалёнку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов потребовал перевести на удалённый режим не менее двух третей штата офисных работников, со ссылкой на заявление главы региона на оперативном совещании 19 октября пишет «Чита.Ру».

По его словам, сейчас офисные работники составляют основную часть заболевших коронавирусной инфекцией типа.

«Так как мы видим, что в основном болеют офисные работники, но надо подумать, чтобы повышать количество людей, которые работают удалённо. Нужно, чтобы 60% — 70% работников в обязательном порядке переводить на удалёнку», — сказал Осипов.

Он также поручил усилить контроль внутри организаций и учреждений, чтобы отслеживать, как тщательно работники соблюдают меры противоэпидемической безопасности. Также губернатор распорядился о переводе на дистанционное обучение всех забайкальских — по словам Осипова, все школы, которые могут работать удалённо, должны быть переведены на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ранее в Роспотребнадзоре предлагали ограничиться переводом на дистант школ лишь в тех районах, где ситуацию с заболеваемостью коронавирусом особенно сложная.

Кроме того, ЗАГСы региона теперь будут проводить церемонии бракосочетания только для молодожёнов: никого другого со стороны жениха и невесты при торжественной регистрации брака быть не должно.

По данным краевого оперативного штаба, среди жителей Забайкалья за последние сутки диагноз подтвердили у 198 человек. Общее официальное число заболевших с начала пандемии составило 9084 человека, скончались с начала года от коронавируса 86 человек.