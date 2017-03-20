В Южном Судане разбился самолёт c 44 пассажирами

В аэропорту Южного Судана при попытке аварийной посадки разбился самолёт, сообщает Reuters. По данным портала Airlive, крушение потерпел самолёт компании South Supreme Airlines из Судана, на борту которого находились 44 человека.

Самолёт разбился в аэропорту столицы Южного Судана Вау, когда совершал аварийную посадку: у него загорелись двигатели, уточняет издание. BBC Africa сообщает, что на борту находились как минимум 30 человек.

Девять человек были извлечены из-под обломков живыми и доставлены в больницу, сообщала местная радиостанция Eye Radio Juba.

По данным Airlive, авиакомпания South Supreme Airlines была создана в 2013 году. В её воздушном флоте всего два ближнемагистральных самолёта Fokker 50As, которые используются, как правило, для перелётов на небольшие расстояния. С мая 2014 года авиакомпания совершает регулярные рейсы между столицей Южного Судана Джуббой и портовым городом Энтеббе в Уганде.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: airlive.net