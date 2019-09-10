В Южно-Сахалинске у здания областного управления ГИБДД нашли тело офицера Госавтоинспекции

Следственное управление СК РФ по Сахалинской области проводит проверку по факту гибели в Южно-Сахалинске сотрудника спецбатальона областной ГИБДД, сообщается на сайте ведомства.

Тело полицейского с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле административного здания ГИБДД по Сахалинской области. Внешних признаков насильственной смерти на трупе не было.

Как сообщает издание ASTV.ru, погибший был офицером, заместителем командира роты. Недавно написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию, а затем взял больничный. На днях офицер передумал покидать службу и отозвал рапорт. Руководство пошло ему навстречу.

По уточнённой информации, трагедия произошла во время обеденного перерыва. У погибшего остались жена и трое детей.