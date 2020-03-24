В Йошкар-Оле женщина похитила младенца из перинатального центра

В Йошкар-Оле 23 марта женщина похитила трёхдневную девочку из городского перинатального центра. Поисками ребёнка занимались правоохранители и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт», вечером того же дня малышка была найдена и возвращена родителям.

По информации СМИ, девочка была похищена, когда её мать вышла на процедуры. По словам женщины, она отсутствовала считаные минуты, а когда вернулась, детский бокс оказался пуст.

В итоге выяснилось, что младенца похитила 33-летняя местная жительница Анастасия Михеева. Женщина решилась на такой поступок после того, как потеряла своего ребёнка: она не хотела расстраивать мужа сообщением о выкидыше, поэтому придумала план с похищением.

«Перинатальный центр — это несколько зданий, которые соединены между собой подвальным помещением. Женщина проникла через подвал в хирургический корпус, где лежала мать с ребёнком. А вышла она через служебный вход, где заходят сотрудники и студенты, проходящие практику», — рассказала РИА Новости министр здравоохранения Марий Эл Марина Панькова.

По данным местного портала MariMedia, в полицию обратился муж похитительницы и сообщил, что украденная девочка находится у них дома. При этом женщина сказала супругу, что это их ребёнок, который якобы находился на прививках в больнице.

Следователи возбудили два уголовных дела — о похищении несовершеннолетнего и о халатности. Подозреваемая задержана.